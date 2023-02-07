Вокруг анонсированных рокировок в руководстве ряда силовых ведомств Украины возник скандал.

Сначала подтвердились упорные слухи о том, что готовится увольнение с должности министра обороны Алексея Резникова. Заменой для него доложен был стать руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Кирилл Буданов.

Кроме того, бывшего главу Национальной полиции, и.о. министра внутренних дел Игоря Клименко и и.о.главы СБУ Василия Малюка сделают полноправными руководителями этих ведомств.

Назначение Клименко и Малюка произошло уже буквально сегодня. За их кандидатуры проголосовала Рада.

Однако с заменой Резникова на Буданова произошел сбой.

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, который, собственно, в воскресенье лично официально анонсировал перестановки в Минобороны, вчера вдруг заявил, что их отложили.

"Слуги" затем дали целую серию объяснений в чем причина задержки. Одни говорят, что она чисто техническая (Буданову нужно время, чтоб уволиться с военной службы, потому что, по украинским законам, министром обороны может быть только гражданское лицо). Другие же делают упор на то, что смена министра пока вообще не ко времени, потому что идет война и на Резникове завязан большой пласт переговоров с западными партнерами.

На этом фоне в политических кругах обсуждается иная подоплека.

Как сообщили "Стране" сразу несколько источников в Раде из-за Резникова обострился конфликт между лидером фракции СН Арахамией и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Арахамия провел решение фракции об отставке Резникова, при том, что последний является доверенным лицом Ермака. И теперь глава ОП тормозит перестановку. Есть и другие версии.

Но в любом случае, вся эта ситуация свидетельствуют о начале (точнее о возобновлении после вызванной вторжением РФ паузы) политической турбулентности во власти.

В чем причина и какие это может иметь последствия во время войны, разбиралась "Страна".

Резникова пока оставили на месте

Слухи о скорой отставке Резникова активно пошли после громкого скандала с закупками продовольствия для ВСУ. Прямых подозрений в коррупции против министра в этой связи не было, но на него возлагали вину как на руководителя Минобороны. Также его обвиняли в том, что он пытался "отмазывать" своих подчиненных (причем явно неуклюжим образом, рассказывая про то, что яйца считают в килограммах) вместо того, чтоб сразу отстранить их.

Как отмечала "Страна", министра атаковал, например, глава действующего на западные гранты Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин.

Учитывая тот факт, что Резников считается креатурой Ермака в Минобороны, министр виделся не единственным объектом атаки. К этому моменту мы еще вернемся, а пока о том, как дальше развивались события.

О готовящейся отставке Резникова как как о почти свершившемся факте заговорили в воскресенье, 5 февраля. Вечером информацию официально подтвердил лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия.

"Алексей Резников в рамках правительства переводитися на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше", - написал Арахамия в своем Телеграм-канале, комментируя решения фракции "Слуги народа".

Он также сообщил, что заменить Резникова в Минобороны должен нынешний глава ГУР министерства Кирилл Буданов, подтвердив и такой ранее ходивший слух. Рокировку Арахамия назвал "абсолютно логичной для военного времени".

"Силовые ведомства на этом этапе (то есть в войну - Ред.) должны возглавлять не политики, а кадровые силовики", - написал Арахамия. Этой же логикой, по его словам, власти руководствуются и в двух других предложенных назначениях: Игоря Клименко - министром внутренних дел, а Василия Малюка - главой СБУ.

Нынешний министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, как сообщала "Страна", должен отправиться послом в Китай.

Но вскоре ситуация вокруг перестановок в Минобороны стала развиваться необычным образом. Сначала Резников заявил, что ему вообще-то никто не предлагает возглавить другое министерство, да и он не хотел бы.

"Со мной ни одного разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не вел президент. Если вдруг мне такое предложение поступило бы, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне быть руководителем данного Министерства. Я думаю, что это ошибка", - сообщил Резников в интервью "Фактам ICTV".

При этом с утра в понедельник в Раде начали говорить, что рокировка Резникова на Буданова и назначение Резникова на новую должность у многих депутатов понимания не встречает.

"Резников возглавляет министерство, вокруг которого гремят коррупционные скандалы с участием ближайших к нему людей. Его трудоустройство на госслужбе дальше - нелогично. Если он невиновен, пусть работает где работает. Если подозреваем - пусть следствие сперва разберется. Кроме того, согласитесь, странно, когда министр узнает о своем увольнении и назначении из тг-канала нардепа Железняка. Ну и есть проблема с назначением Буданова на должность главы Минобороны. Он военный, а министр по закону это гражданское лицо. В законе есть четкий перечень оснований, и Буданов под них не попадает", - сказал экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

Ближе к обеду Арахамия сделал новое заявление и сказал, что вопрос рокировки в Минобороны на этой пленарной неделе отложили.

"Это произошло на 50% из-за закона, запрещающего военным занимать министерскую должность. И еще на 50% - в силу роли, которую играет Резников в поставках вооружений. Непонятно, что для государства полезнее - попытаться его поменять или оставить. В конце концов впереди - новый "Рамштайн". Будем ли менять после, нам не говорят. Вот надо получить максимум от нового совещания с союзниками, потом посмотрим", - сказал один из "слуг народа" "Стране".

Примерно те же аргументы высказывались "слугами" и публично.

Но, очевидно, что эти проблемы с увольнением Резникова и назначением Буданова были понятны и до того. Что не помешало фракции "слуг народа" принять решение о смене министра, а Арахамии его потом озвучить.

Однако затем концепция резко поменялась. Почему?

Кто кому Ермак

Как только была озвучена возможная замена Резникова на Буданова значительная часть украинских военных экспертов отнеслась к этому очень настрожено.

Высказывались опасения, что назначение на должность министра обороны военного человека (Буданова) может вызвать его личностно-профессиональный конфликт с главкомом ВСУ по принципу "два медведя в одной берлоге не живут".

Также обсуждалась версия, что назначение Буданова - это политтехнология Банковой, чтобы создать "военную" альтернативу популярному в народе Залужному, которого, по распространенному в политических кругах мнению, на Банковой воспринимают как потенциального конкурента Зеленскому.

"Не нужно быть политтехнологом с 30-летним опытом, чтобы понять, снова кого-то беспокоит Залужный. Реально хлопцы в ОП уже заигрываются, и это во время войны, когда эта фигня никому не нужна, кроме них", - написал политолог Виталий Бала на своей странице в Фейсбуке.

Впрочем, источник "Страны", близкий к Офису президента, опровергает подобную подоплеку и говорит, что на данный момент между Залужным и Зеленским серьезных разногласий нет. По его словам, политтехнологи Банковой, которые прорабатывают сценарии возможной предвыборной кампании в парламент осенью 2023 года (если к тому времени война закончится), как один из вариантов даже рассматривают включение Залужного в список президентской партии.

Кроме того, что еще более важно, по данным источников "Страны" близких к Офису президента и в "слуге народа", против замены Резникова на Буданова выступает глава ОП Андрей Ермак.

Резников - это очень близкий к Ермаку человек. В отличие от Буданова, который, по словам источника, "представляет собой альтернативный Ермаку канал прямой коммуникации с президентом".

Поэтому такая рокировка будет "очень болезненным ударом" по Ермаку.

На это, по словам источников, также накладывается конфликт главы Офиса президента с Арахамией (который, также как и Буданов, имеет прямой контакт с Зеленским минуя Ермака). Конфликт этот тлел уже давно. Но после того как Арахамия стал главным "хедлайнером" увольнения Резникова он резко обострился.

"Конфликт Ермака с Арахамией стал максимально жестким", - говорит источник в Раде.

По мнению собеседников "Страны", Ермак сейчас предпринимает усилия, чтобы сохранить Резникова.

"Многими называется формальная причина – Буданов не может занять пост министра обороны, потому что по закону министр должен был гражданским лицом. То есть генерал-майор Буданов должен уйти на гражданку. Но это процедура не быстрая. А министерство обороны во время войны нельзя оставлять обезглавленным - такой аргумент приводится. Также говорят, что вина Резникова в последних коррупционных скандалах не доказана и нельзя увольнять на основании публикаций в СМИ министра обороны, на которого завязаны многие контакты с западными партнерами. Тем более в разгар войны. На эту тему уже идет мощная кампания в соцсетях. Но реальная причина – Ермак не хочет сдавать своего человека. Пока неясно - получится ли у Ермака отстоять Резникова. Решение фракции о его увольнении уже озвучено. И, понятно, что Арахамия его уже у Зеленского утвердил. Но попытки сорвать голосование будут. И это первый такой масштабный конфликт внутри власти с начала войны, который может серьезно ударить по управляемости парламента со стороны Банковой", - говорит источник.

Так или иначе, Резников после этой истории остается в странном положении. Даже если его оставят в кресле главы Минобороны, авторитет министра после всех скандалов и недоувольнения, очевидно, подорван. Вряд ли этого не понимают западные союзники, которым с Резниковым иметь дело.

Помощь Киеву, конечно, продолжится. Фигура украинского министра тут не имеет критического значения, так как Запад намерен и дальше противостоять России в Украине. Об изменении отношения к самому Резникову - если таковое произойдет (или уже произошло), быть может, даст знать западная пресса.

Но внутри страны эффект от всей этой истории с увольнением/не увольнением Резникова накладывается на скандалы с коррупцией в Минобороны и вообще во власти, оказывая тяжелое впечатление на общество. Фактически идет резкая смена повестки. От полной концентрации на теме войны и противостояния с Россией фокус внимания смещается к внутренним политическим разборкам, скандалам и междоусобной борьбе.

На это указывают многие спикеры, близкие к власти. Да и сам президент.

"Я считаю, что с самого начала нашей войны дух был крепче. Мы все были на войне. Сейчас я вижу в некоторых городах думают, что они на отдыхе. Я считаю, что это слабость. Не нужно сейчас обращать внимания на некоторые мелочи, а нужно заниматься главным вопросом нашего государства – войной", - сказал Зеленский.

Источник в политических кругах полагает, что тренд этот для устойчивости системы власти в Украине опасен. Особенно, с учетом того, что он накладывается на очень тяжелую ситуацию на фронте, с которого уже давно не поступает "победных" новостей.

"Есть ощущение, что все как-то резко переключились на внутренние разборки. Это расшатывает вертикаль власти, создает у представителей госаппарата неуверенность в своем будущем, появляются какие-то боковые течения. Нарастают противоречия внутри властной команды. Плюс к тому, есть много внутренних групп, а также групп, ориентированных на Запад, которые хотят ослабить позиции Зеленского и разрушить нынешнюю ситуацию, когда его рейтинг и влияние на процессы в стране очень велики. Особенно опасно, что это происходит на фоне продолжающейся войны, которая пока идет для Украины очень тяжело. Большие потери людей, россияне ведут наступление, украинские войска вынуждены по некоторым позициям отходить. Новостей о больших успехах пока нет. При том, что еще несколько месяцев назад, после освобождения Херсона, было совсем другое настроение и ожидание побед. И если в ближайшее время ситуация как внутри страны, так и на фронте не изменится, то это может привести к сильным политическим потрясениям. Также все это может провоцировать рост усталости и в обществе, и в элитах от войны. В целом, очень непростая, мягко говоря, будет ситуация для власти", - говорит источник.