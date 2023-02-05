Подозрения, которые вручили чиновникам Минобороны украинские силовики, не связаны с закупкой питания, заявил министр обороны Алексей Резников на сегодняшней пресс-конференции.

"Согласно моей информации, не раскрывая факты следствия, подозрения, которые были вручены двум названным личностям, не касаются питания. Они касаются совсем других ситуаций. С этим разбирается правоохранительная система. На сегодняшний день мне не известен ни один факт вручения подозрения кому-то и тем более применения меры по задержанию какому-либо чиновнику Минобороны, который связан с системой закупок питания, с теми контрактами, что стали предметом расследования журналиста Николова", - сказал Резников.

Он также подтвердил, что несколько месяцев назад отправил на детектор лжи в СБУ директора департамента закупок Министерство обороны Украины Богдана Хмельницкого, уволенного в конце января на пике скандала именно по закупкам питания.

"Я получил соответствующие выводы экспертизы, это было основанием для отстранения и дальше он был уволен", – уточнил министр, которого могут в ближайшее время заменить на фоне разгорающегося скандала.

Ранее "Страна" сообщала, что 1 февраля СБУ провела обыски у экс-директора Департамента госзакупок МО Богдана Хмельницкого. Речь идет о покупке некачественных бронежилетов на 123 млн гривен. СБУ вручила Хмельницкому подозрение.

После громкого скандала о закупках продовольствия в Минобороны, ряд чиновников ведомства получил подозрения. Но, судя по всему, совсем по другим эпизодам - не связанным с продуктами питания для армии.