Глава Офиса генпрокуратуры Андрей Костин подытожил сегодняшнюю активность силовиков по всей Украине.

Приводим основное из его поста в Facebook.

Костин заявил о разоблачении чиновника Одесской областной администрации на взятке в 40 тысяч долларов за махинации с землей.

Местные СМИ сообщают, что этот чиновник работал в департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации. Его имя не называется.

Костин сообщил, что экс-замминистра обороны получил подозрение за лоббирование договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, закупкам бронежилетов и других вещей для ВСУ низкого качества.

Кроме того, по словам Костина, бывший и.о. директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны также получил подозрение за закупку некачественных бронежилетов. Речь идёт, как уже писала "Страна" о Богдане Хмельницком.

Также в посте речь идет о том, что действующий работник Минобороны получил подозрение за то, что будучи на должности замдиректора предприятия оборонно-промышленного комплекса, заключил фиктивный договор с иностранной компанией о проведении осмотра и оценки технического состояния ранее отремонтированной техники.

Костин сообщил, что и.о. первого замглавы правления "Укртатнафты" получил подозрение в умышленном уклонении от уплаты налогов.

Также объявлено о подозрении экс-министру энергетики (Речь, как мы уже писали, идёт о Насалике - Ред.).

Как писала "Страна", СБУ подозревает стройкомпании Вадима Столара в легализации средств Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц.

Ранее в СБУ заявили, что масштабные обыски в Украине проводятся по заданию президента Владимира Зеленского.

Тем временем война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.