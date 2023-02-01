СБУ заявляет, что по результатам сегодняшних обысков у Игоря Коломойского разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Об этом спецслужба сообщила на своем сайте.

Речь идет об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

По результатам следственных действий топ-менеджменту "Укртатнафты" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

Всего в деле расследуется 10 эпизодов, в частности, о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

По данным СБУ, делалось это в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

Напомним, ранее в окружении Коломойского подтвердили переход к государству акций "Укрнафты" и "Укртатнафты", часть акций в которых принадлежала бизнесмену.

В отдельном материале мы подробно рассказывали о национализации активов Коломойского.