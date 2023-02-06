Украинские военные приехали в Великобританию на обучение по использованию бронированной самоходной артиллерийской гаубицы AS90.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Британии в своем твиттер-аккаунте.

По данным британского ведомства, украинские защитники прибыли в страну на выходных.



AS90 - это бронированная самоходная артиллерийская установка, которую Великобритания пообещала передать Украине в рамках очередного пакета помощи.

Напомним, в конце января украинские танкисты прибыли в Британию для обучения управлению танками Challenger 2.

Также сообщалось, когда украинские экипажи начнут обучение на танках Leopard.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему Израиль заговорил о передаче оружия Украине.