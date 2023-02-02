Самая быстрая программа обучения для пилота истребителя F-16 составляет около 35 месяцев.

Об этом заявил спикер действующего премьера Британии Риши Сунака, передает Sky News.

"Мы будем продолжать прислушиваться к украинцам и рассматривать, что правильно в долгосрочной перспективе. Но стоит понять ситуацию, что самая быстрая программа обучения для нового пилота составляет примерно 35 месяцев", - сказал спикер.

Он добавил, что текущая программа обучения на скоростных реактивных самолетах Великобритании длится пять лет.

Напомним, глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что отправка боевых истребителей в Украину не стоит на повестке дня в Европе. По его словам, этот вопрос порождает разногласия среди двадцати семи государств Европы и является "весьма спорным".

Ранее мы писали, что, по данным CNN, США не запретили союзникам поставки Украине истребителей F-16, но страны ЕС пока не готовы к их передаче.

При этом издание Politico пишет, что на Западе уже ведутся внутренние дебаты о поставках Украине реактивных истребителей. Обсуждения инициированы украинскими официальными лицами при поддержке стран Балтии.