Украинские экипажи начинают обучение на танках Leopard 6 февраля. Только вчера Канада отправила в Украину свой первый танк Leopard 2. Боевую машину погрузили в военно-транспортный самолет C-17.

О начале обучения украинских экипажей на пресс-конференции в Киеве сообщил министр обороны Алексей Резников. Он не уточнил, в какой именно западной стране это будет происходить.

По его словам, уже довольно точно понятно, от какой страны стоит ждать "Леопарды" и в каком количестве.

"Мы продолжаем разговоры с нашими партнерами - и скоро будет визит высоких гостей, поговорим и о запчастях для Leopard, их ремонте, обслуживании и т.д.", - добавил Резников.

Ранее стало известно, что Украине необходимо от 500 до 700 танков, чтобы освободить все территории.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Bild.

По словам Вениславского, тех танков, которые обещает Запад - максимум 143 единицы - будет недостаточно для полноценного освобождения территорий, находящихся под контролем России.

Ранее немецкие журналисты узнали, сколько танков Leopard 1 из промышленных запасов Германии может получить Украина.