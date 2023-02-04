Канада отправила в Украину свой первый танк Leopard 2. Боевую машину погрузили в военно-транспортный самолет C-17.

Об этом сообщает в Twitter министр обороны Канады Анита Ананд в субботу, 4 февраля.

"В помощь Украине едут боевые танки", - говорится в сообщении.

Ананд добавила, что это первый Leopard 2, направляющийся в Украину из Канады.

"Поддержка Украины со стороны Канады непоколебима", - написала министр обороны.

Battle tanks are on their way to help Ukraine.



The first Canadian Leopard 2 is en route.



Canada's support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023

Напомним, 26 января глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что страна передаст Украине четыре танка Leopard 2 и поможет в обучении украинских экипажей.

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