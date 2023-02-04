Украина может получить до 160 танков Leopard 1 из промышленных запасов Германии — Handelsblatt
Украина может получить до 160 основных боевых танков Leopard 1 из промышленных запасов Германии, сообщают СМИ.
Компании Rheinmetall и FFG могут отремонтировать большую часть имеющихся у них машин, сообщили газете Handelsblatt в отраслевых кругах.
Производитель Flensburger Fahrzeugbau говорит, что в его цехах находится 99 Leopard 1, а Rheinmetall имеет еще 88 танков этой модели.
Ранее о вероятной отправке 88 танков от "Райнметалла" писали другие немецкие СМИ. Правда, сроки возвращения старых танков в строй могут быть длительными. К тому же неясно, принято ли политическое решение на этот счет.
Напомним, накануне Берлин одобрил передачу Киеву своих основных боевых танков Leopard-1, которые были сделаны для армии ФРГ после Второй мировой.