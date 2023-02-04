Украина может получить до 160 основных боевых танков Leopard 1 из промышленных запасов Германии, сообщают СМИ.

Компании Rheinmetall и FFG могут отремонтировать большую часть имеющихся у них машин, сообщили газете Handelsblatt в отраслевых кругах.

Производитель Flensburger Fahrzeugbau говорит, что в его цехах находится 99 Leopard 1, а Rheinmetall имеет еще 88 танков этой модели.

Ранее о вероятной отправке 88 танков от "Райнметалла" писали другие немецкие СМИ. Правда, сроки возвращения старых танков в строй могут быть длительными. К тому же неясно, принято ли политическое решение на этот счет.

Напомним, накануне Берлин одобрил передачу Киеву своих основных боевых танков Leopard-1, которые были сделаны для армии ФРГ после Второй мировой.