В Минобороны Британии заявили, что украинские танкисты быстро освоили управление британскими танками Challenger 2.

При том что украинцы прибыли в Британию на учения только в конце января.

"На этой неделе танкисты ВСУ быстро освоили управление могучими Challenger 2. Великобритания предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть себе территорию", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Как сообщалось, танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.

Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".