Португалия отказалась давать Украине танки Leopard 2, несмотря на сообщения в СМИ о возможности передачи трети своего арсенала.

Об этом сообщил источник местной газеты Sol в военном ведомстве страны.

Сообщается, что танки, которыми располагает Португалия - "хорошие машины для военного парада", но не для войны. К тому же большинство из них не на ходу из-за отсутствия запасных частей.

"Это проблема не только Португалии. У всех стран нет непрерывной системы поставки запчастей, потому что они слишком дороги, а немецкий завод не может постоянно работать для их производства", - констатирует источник Sol.

Также в Минобороны страны скептически оценивают затраты на поставки танковых боеприпасов.

"Португалия могла бы предложить четыре или пять танков, но у нас даже нет боеприпасов. Они очень дорогие. Самые дешевые стоят по 10 000 евро каждый. Боевой танк на Украине делает 60 выстрелов в день. Теперь представьте, что 300 танков [число, запрошенное Зеленским] делают по 60 залпов. Кто производит боеприпасы? Если 300 танков стреляют хотя бы 40 снарядами в день, это уже стоит 120 миллионов евро. Представьте себе, в год почти 44 миллиарда евро! А если танк останавливается из-за поломки или отсутствия запчастей, он просто бросается. И есть опасения, что танки попадут в руки россиян, которые откроют для себя системы высокого уровня безопасности, которыми они оснащены", - описывает источник ситуацию.

В итоге, по данным Sol, премьер-министр Антониу Кошта принял решение не отправлять португальские Leopard 2 в Украину.

Кроме того, у армии нет и никогда не было ни одного реального боеприпаса для стрельбы, а имелись только учебные боеприпасы.

Напомним, ранее в Португалии допускали передачу Украине танков Leopard 2 и даже сообщали, как быстро введут их в эксплуатацию.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, как Украина собирается использовать западные танки.