Запад готов прямо сейчас поставить в Украину лишь 14 принадлежащих Германии танков Leopard 2.

Об этом говорится в материале Der Spiegel в субботу, 4 февраля.

Две недели назад правительство Германии приняло решение о том, что страна вместе с другими европейскими государствами поставит Украине два танковых батальона (60-62 танка) Leopard 2 к концу марта. Но, как сказал немецкому изданию источник в правительственных кругах, "комплектация батальонов оказывается утомительным делом".

Ни одна страна Евросоюза пока не взяла на себя соответствующих обязательств по "Леопардам" во время видеоконференции на прошлой неделе, которую организовал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Даже правительство Нидерландов, которое уже успело пообещать в СМИ поставить танки Leopard 2 в Украину.

Так, Польша пообещала предоставить десяток боевых машин. Но абсолютно необходимые в боевых условиях комплекты запчастей давать отказывается, пишет Spiegel.

Для того, чтобы реальные обещания по поставкам танков были все-таки даны, канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось обзванивать своих коллег из других стран, пишет немецкое издание.

Напомним, накануне Берлин одобрил передачу Киеву своих основных боевых танков Leopard-1, которые были сделаны для армии ФРГ после Второй мировой.

Ранее мы писали, что, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в первой волне передачи вооружений ВСУ получат 120-140 единиц танков разных моделей.