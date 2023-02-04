Украине необходимо от 500 до 700 танков, чтобы освободить все территории.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Bild.

"Чтобы полностью освободить нашу территорию, нам нужно от 500 до 700 танков", - сказал он.

По словам Вениславского, тех танков, которые обещает Запад - максимум 143 единицы - будет недостаточно для полноценного освобождения территорий, находящихся под контролем России.

Напомним, сегодня Канада отправила в Украину свой первый танк Leopard 2. Боевую машину погрузили в военно-транспортный самолет C-17.

Ранее мы писали, что, по данным Der Spiegel, Запад готов прямо сейчас поставить в Украину лишь 14 принадлежащих Германии танков Leopard 2.

Также "Страна" рассказывала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки Украине танков странами Запада не приведут к решению конфликта.

Война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".