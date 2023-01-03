Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине новые поставки военной техники в ближайшие недели и месяцы.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном премьерской канцелярией после состоявшегося 3 января телефонного разговора между Риши Сунаком и Владимиром Зеленским.

"Как заявил премьер-министр, Украина может рассчитывать на то, что Соединенное Королевство продолжит оказывать ей долгосрочную поддержку, что продемонстрировала недавняя отправка в Украину 1 000 зенитных ракет. Помимо этого, ведется работа, направленная на то, чтобы в ближайшие недели и месяцы передать Украине дополнительную военную технику, чтобы обеспечить ее победу на поле боя", — сказано в тексте.

Также стороны обсудили саммит Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) в Латвии в прошлом месяце, и Сунак поблагодарил Зеленского за виртуальное участие в мероприятии. Премьер заверил, что Великобритания и ее партнеры по JEF тесно сотрудничают, чтобы предоставить Украине запрошенное жизненно важное оборудование.

Лидеры договорились поддерживать тесный контакт в ближайшие недели.

Ранее "Страна" приводила отчет о разговоре политиков украинской стороны.

А в декабре мы сообщали, что Сунак призвал мировых лидеров игнорировать предложения РФ о перемирии до вывода ее войск из Украины.