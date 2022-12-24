Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместо традиционного обращения накануне Рождества опубликовал видеоролик, в котором звонит нескольким британским госслужащим и благодарит за их работу.

Соответствующее видео появилось на видеосервисе YouTube.

Как сообщают в британском правительстве, Сунак совершил неожиданные звонки дипломатам в Пакистане, Сомали и Украине, руководителю общественной организации, которая помогает детям, а также позвонил на корабль Королевского флота, который находится в Антарктиде

"Премьер-министр сказал им, что работа дипломатов и вооруженных сил в этом году на фоне такой глобальной нестабильности продемонстрировала лучшее, что есть у Соединенного Королевства за рубежом", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сунак поговорил по телефону со Свитой Яворской, которая в течение года работает в посольстве Великобритании в Украине. Яворская рассказала премьеру, что после полномасштабного вторжения России была вынуждена бежать в Польшу, где была волонтеркой-переводчицей для беженцев из Украины, а сейчас во Львове помогает в создании британского представительства.

"Премьер-министр поблагодарил Мире за ее тяжелую работу и заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский опубликовал видео, как разговаривает по телефону с премьером Великобритании Сунаком.

Также "Страна" рассказывала, что президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством.