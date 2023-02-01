Германии срочно нужно заказать новые танки Leopard, чтобы возместить "Леопарды", которые будут отправлены в Украину.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время посещения танкового батальона в Аугустдорфе, пишет ВВС News.

С этого батальона было решено отправить 14 "Леопардов" в Украину.

"Для меня критически важно, чтобы мы заказали новые танки, причем не когда-нибудь через год, а немедленно, чтобы их уже начали строить. Откуда возьмутся на это деньги? Скажу вам откровенно: мне нет до этого дела. Но важно, чтобы танки мы получили быстро", - сказал министр.

Таким образом Писториус ответил на вопрос о том, намерен ли он добиваться увеличения специального фонда размером в 100 млрд евро, выделенного на модернизацию немецкой армии вскоре после начала войны в Украине.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что о поставке истребителей Киеву не может быть и речи.

Также сообщалось, что власти Германии подтвердили свое намерение передать Украине первые танки Leopard через три месяца и озвучили механизм поставок. На первом этапе Украина получит относительно новые танки, а на втором - старые модели.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.