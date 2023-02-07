Министерство обороны Германии официально подтвердило разрешение на передачу 178 танков "Leopard 1A5" Украине.

Немецкие компании-производители вооружений получили от правительства лицензии на экспорт этих машин.

"Сколько танков "Leopard 1 A5" на самом деле будет доставлено в Украину, зависит от хода ремонтных работ", - отмечает Министерство обороны.

Немецкий Бундесвер сообщает, что первые танки Leopard 2 прибудут в Украину в конце марта.

Отметим, что как раз сегодня в Украину с необъявленным визитом приехал министр обороны ФРГ.

Ранее сообщалось, что концерн Rheinmetall планирует поставить в Украину первые 20-25 танков Leopard 1 уже в текущем году.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.