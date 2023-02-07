Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, 7 февраля, приехал с необъявленным визитом в Киев.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

Резников опубликовал фотографию, на которой они с Писториусом держат коробку с моделью танка, и сопроводил ее шутливой подписью: "Первый "Leopard 2" прибыл в Киев".

"Их будет больше… Танковая коалиция марширует... к победе", - добавил Резников.

Вскоре после появления публикации Резникова Киевская городская госадминистрация опубликовала фото братьев Кличко с немецким министром. Снимок появился в Телеграм ведомства.

Напомним, сегодня правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1. По данным издания Spiegel, первые танки должны быть доставлены в Украину летом, но большая их часть - не раньше следующего года.

Также сообщалось, что в Польшу доставили первый танк Leopard 2, который Канада передала Украине в рамках оказания военной помощи.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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