В Польшу доставили первый танк Leopard 2, который Канада передала Украине в рамках оказания военной помощи.

Об этом сообщила в Twitter министр обороны Канады Анита Ананд.

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы безвозмездно передали Украине, прибыл в Польшу", - сообщила министр 6 февраля.

Она написала, что Канада продолжит поддерживать Украину и вскоре будет тренировать украинских военных использовать это оборудование.

Канада отправила в Украину первый танк Leopard 2 в субботу, 4 февраля. Его доставили в Европу самолетом.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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