Обещанные американские танки M1 Abrams менее подходят для украинской армии, чем передаваемые немецкие танки Leopard 2, пишет Financial Times.

Ключевое отличие Abrams от Leopard - газотурбинный двигатель Honeywell AGT мощностью 1500 л.с. По словам старшего научного сотрудника по оборонной политике в Совете по международным отношениям Стивена Биддла, мотор дает "очень высокое ускорение в обмен на очень высокий расход топлива". Его сложность требует более длительной подготовки экипажа.

Помимо тщательного обслуживания, Abrams нужно постоянно снабжать большим количеством запчастей, а сеть поставок находится в США.

"Интенсивное техническое обслуживание и логистика, необходимые для поддержания боевой готовности Abrams, делают его менее подходящим для иностранных армий, таких как украинская, которой просто нужно хорошо работающее оружие. Но это также симптом американской системы оборонных закупок, которая постоянно чрезмерно усложняет большие военные платформы, загружая их любимыми технологиями, которые увеличивают затраты и затрудняют их обслуживание", - дает свою оценку ситуации управляющий директор консалтинговой фирмы Beacon Global Strategies Джош Киршнер.

Вооруженные силы Украины могут научиться обслуживать американские танки, но время играет решающую роль, отмечает издание.

Ранее стало известно, какие именно танки Abrams и когда США поставят Украине.

Мы также сообщали, что в России назначили денежную премию за подбитые в Украине западные танки. Кремль одобрил идею.