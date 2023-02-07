Президент США Джо Байден ответил на вопрос, почему он выступает против передачи Украине истребителей F-16.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

На пресс-брифинге в понедельник, 6 февраля, журналист спросил у Байдена, почему он против отправки F-16 в Украину.

"Потому что мы должны держать их здесь. Это совсем другая ситуация", - сказал Байден.

Отметим, ранее в Белом доме объяснили отказ США в поставке Украине истребителей F-16 тем, что Вашингтон сейчас поставляет Киеву достаточно вооружений.

Также мы писали о том, что по данным The Washington Post, в Пентагоне недовольны отказом Байдена передать Украине истребители F-16.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

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