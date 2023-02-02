Запад не готов помогать Украине воевать на территории России, поэтому поставки самолётов – это риск.

Такое мнение высказал генерал ВВС Франции Бруно Клермон.

"Темп поставок оружия задается Украиной. Зеленский выдвигает требования. Он уверен, что получит тяжёлые танки до конца марта. Однако с боевыми самолётами не так всё просто. Помимо обслуживания и обучения пилотов, есть страшный риск, поскольку самолёт может быстро пересечь границу с Россией.

Посему надо чётко понимать, что мы готовы помогать Украине на её территории, но мы абсолютно не готовы помогать Украине за пределами Украины, то есть воевать на территории России.

Это критическая красная линия для нас, мы и далее будем поставлять пушки, США – планирующие бомбы с дальностью 150 км. То есть, только то, что не затронет территорию России", – сказал Клермон.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16.

А глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что отправка боевых истребителей в Украину не стоит на повестке дня в Европе.

Также "Страна" сообщала, что в правительстве Великобритании сказали, что самая быстрая программа обучения для пилота истребителя F-16 составляет около 35 месяцев.