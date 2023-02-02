США не будут блокировать поставку Украине истребителей F-16 странами-союзниками, если они примут такое решение. Однако многие официальные лица в Вашингтоне считают, что для США отправка своих собственных истребителей будет дорогостоящим и сложным мероприятием, которое, не стоит того в краткосрочной перспективе по сравнению с более насущными потребностями Украины в артиллерии, ракетах и ​​системах ПВО.

Об этом сообщает CNN.

В начале войны США считали, что поставка Украине новых истребителей может привести к эскалации отношений между НАТО и Россией. В марте прошлого года Польша была готова передать свои истребители МиГ-29 Украине, если США согласились бы поставить Варшаве F-16. Однако в конечном итоге США отказались от этого плана, посчитав его слишком провокационным, напоминает издание.

По словам официальных лиц, с тех пор позиция США изменилась, и опасения по поводу F-16 теперь связаны не столько с эскалацией конфликта, сколько с логистическими проблемами. Хотя Пентагон прямо не исключает отправки F-16 в Украину, официальные лица рассматривают это как долгосрочное предложение, которое, вероятно, измеряется годами, а не месяцами.

Впрочем, и европейские страны, имеющие на вооружении F-16 и другие типы истребителей, похоже, не готовы к их передаче и сейчас, сообщает CNN. Так, канцлер Германии Олаф Шольц исключил такую возможность на прошлой неделе.

Великобритания, тем временем, считает, что истребители "чрезвычайно сложны и требуют месяцев, чтобы научиться управлению", заявил журналистам во вторник представитель британского правительства. "Учитывая это, мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты в Украину", - сказал он.

Премьер-министр Нидерландов Рютте также заявил журналистам в понедельник, что отправка самолетов "действительно станет большим следующим шагом, если дело дойдет до этого". А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в понедельник, что Варшава отправит свои истребители только "в полной координации" со своими партнерами по НАТО.

Напомним, в Пентагоне недовольны отказом Байдена передать Украине истребители F-16.