Министр обороны Польши Мариуш Блащак ушел от прямо ответа на вопрос, передадут ли Украине современные истребители F-16, если США примут соответствующее решение.

Об этом он сообщил в интервью РАР.

"У нас их слишком мало, всего 48. Жаль, что при принятии решения о закупке не был избран больший контракт", - сказал он.

В то же время глава Минобороны заявил, что именно давление Польши на партнеров НАТО помогло Украине получить ЗРК Patriot и танки Leopard.

Блащак предположил, что война в Украине будет продолжаться и не закончится в ближайшее время. Он также подчеркнул, что Польша будет поддерживать Украину, потому что "свободная Украина - это свободная Польша".

Ранее французский генерал объяснил причину отказа Запада поставить истребители Украине.

По данным CNN, США не запретили союзникам поставки Украине истребителей F-16, но страны ЕС пока не готовы к их передаче.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему Израиль заговорил о передаче оружия Украине.