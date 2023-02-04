Руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач, который находится с визитом в Вашингтоне, подтвердил, что президент США Джо Байден приедет в Польшу в ближайшее время.

Об этом сообщает RMF24.

"Как мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее будущее. Конечно, детали такого визита будут сообщены, когда будет определена конкретная дата, но этот мой сегодняшний разговор (...) был большим шагом вперед", - заявил Пшидач.

Вместе с Пшидачем в Вашингтон прилетел глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Сивера. Они провели встречи в Совете нацбезопасности и Белом доме, обсуждали войну в Украину, военное присутствие США в Польше, передачу технологий, закупку вооружений и саммит Альянса в Вильнюсе.

В частности, встречались с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем главы американского дипломатического ведомства Венди Шерман.

СМИ сообщали, что в Польше на встрече с Байденом будет присутствовать и Владимир Зеленский. Однако украинский президент заявил, что не получал приглашения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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