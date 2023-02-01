Американский президент Джо Байден может провести встречу с президентами Украины и Польши - Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве в рамках визита в Европу.

Об этом пишет польская "Dziennik Gazeta Prawna".

На встрече Зеленский предоставит мирный план, "и призовет к проведению международной конференции, посвященной Украине", сообщает издание со ссылкой на дипломатический источник в Киеве.

Сообщается, что план должен содержать 10 пунктов и предполагать признание территориальной целостности Украины в границах до присоединения Крыма в марте 2014 года.

Также в плане вопрос создания военного трибунала и гарантий безопасности для Украины.

Напомним, вчера AFP сообщило, что президент США Джо Байден обсудит с Владимиром Зеленским запросы Украины на военную помощь.

Также сообщалось, что по сообщению NBC, официальные лица Белого дома обсуждают возможность поездки Байдена в Европу в феврале, но детали еще не согласованы.

Кроме того, мы писали, что в Белом доме заявили, что Байден мог бы посетить Украину в подходящий момент, но пока не время.