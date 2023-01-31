Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

О содержании разговора он коротко сообщил в Фейсбуке.

"Поддерживаю постоянный контакт с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Детально информировал его о положении дел на фронте и оборонных нуждах в бронетехнике, артиллерии, авиации. Согласовали общие дипломатические шаги, в частности, по реализации формулы мира", - написал Зеленский.

Ранее Зеленский созванивался с Трюдо в ноябре. Тогда участие в разговоре также принял британский премьер Риши Сунак.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

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