Премьер Канады Джастин Трюдо, который в мае посетил Ирпень, прыгнул с 60-метровой тарзанки над лагуной Great Canadian Bungee в квебекском городке Челси.

На видео видно, как Трюдо, одетый в красную фланелевую рубашку, синие джинсы и ботинки, стоит на краю платформы, скрестив руки перед собой, пока идёт обратный отсчёт от пяти.

Затем премьер-министр прыгает с платформы, касается воды, после чего канат поднимает его на платформу.

"Никогда не знаешь, кого встретишь на вышке тарзанки в Great Canadian Bungee! Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришёл прыгнуть сегодня утром со своим сыном Ксавьером и дочерью Эллой-Грейс, – говорится в сообщении компании в Instagram. – Спасибо им за фантастические прыжки и даже за погружение в воду"!

Четырнадцатилетний сын Трюдо Ксавье, и его дочь, 13-летняя Элла-Грейс, также присоединились к семейному экстриму. Согласно сайту компании, лица младше 18 лет перед прыжком должны представить письменное согласие на это их родителей.

Согласно расписанию премьер-министра, в воскресенье у него был личный день.

Как писала "Страна", Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена и запретила въезд в страну Трюдо.

Накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Украины Владимир Зеленский созванивался с премьером Канады Трюдо, чтобы обсудить обсудить угрозу вторжения России.