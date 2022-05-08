Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил город Ирпень в Киевской области.

Об этом сообщает в Telegram мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Только что имел честь говорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы воочию увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был в шоке. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома местных жителей, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее", - говорится в сообщении чиновника.

Мэр Ирпеня добавил, что он надеется на помощь украинской диаспоры в Канаде в вопросе восстановления инфраструктурных объектов в городе.

Ранее мы писали, что первая леди США Джилл Байден приехала в Украину, где посетила центр для эвакуированных в Ужгороде, а также встретилась с Еленой Зеленской.

Также мы писали, что на выходных Байден должен был провести виртуальное совещание с Зеленским и лидерами стран "Большой семерки". Но пока об этой конференции средствами массовой информации не сообщалось.