Президент США Джо Байден мог бы посетить Украину в подходящий момент, но пока не время для этого.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джона Кирби.

Также, по его словам, американский президент поддерживает тесный контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Думаю, что президент в какое-либо подходящее время хотел бы это сделать, но сейчас не тот момент", - сказал Кирби в ответ на вопрос, планирует ли Байден визит в Украину.

Ранее новостные агентства сообщали, что Байден может посетить Польшу в годовщину российского вторжения в Украину.

По сообщению американской телекомпании CNN, официальные лица Белого дома обсуждают возможность поездки Байдена в Европу в феврале, но детали еще не согласованы.

По информации NBC, кроме Польши рассматриваются и другие европейские страны.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ездил впервые в США после вторжения России в Украину в декабре.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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