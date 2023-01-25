Президент США Джо Байден в своей речи о военной помощи Украине оговорился, заявив, что новый пакет помощи "поможет противостоять жестокой агрессии Украины".

Потом президент исправился и сказал: "которая происходит из-за России".

Как писала "Страна", Байден 25 января объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.