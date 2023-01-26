У Джо Байдена по итогам второго года на посту президента один из самых низких рейтингов одобрения среди предшественников со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщила социологическая служба Gallup.

Работу Байдена в 2022 году в среднем одобряли только 41% американцев. Совсем немного хуже дела обстояли у Дональда Трампа: на второй год работы его деятельность поддерживали только 40,4%.

Разница еще и в том, что нынешний президент США потерял за год около 8% рейтинга, а Трамп за тот же срок, наоборот, прибавил 2%.

Ранее "Страна" писала, что Трамп опережает по симпатиям избирателей Байдена. Байден уступает Трампу с 41% против 44%. Сразу 10% респондентов заявили, что поддержали бы кого-то третьего, а 4% не определились с ответом.

На днях американские медиа писали, что Байден может объявить о планах выдвижения на второй срок в ближайшие несколько недель.