Министр обороны Латвии Инара Мурниеце прибыла в Украину. Это ее первый визит в нашу страну с момента назначения главой силового ведомства.

Об этом сообщает телеграм-канал Верховной Рады.

"Рад поздравлять с первым визитом в Украину после назначения на должность министром обороны Латвийской Республики Инару Мурниеце", - сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Он подчеркнул, что Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины в должности спикера Сейма Латвии.

"Обсудили "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Выразил надежду на активную поддержку Латвией представленных пунктов. Поблагодарил Латвию за предоставление Украине оружия, боеприпасов и военной амуниции, ведь именно Латвия - среди мировых лидеров по объемам оказания нам военной помощи в соотношении к ВВП", - сообщил Стефанчук.

Также, по его словам, стороны обсудили и дальнейшую военную поддержку Украины.

"Заручился поддержкой именно обороноспособности Украины, предметно обсудив необходимые для дальнейшей борьбы виды вооружения", - добавил он.

Напомним, 23 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Болгарии, Латвии и Бахрейне.

Также, как сообщала "Страна", в Латвии планируют запретить преподавание русского языка в школах.