Латвия намерена проверить всех граждан России, проживающих в стране. Части из них, возможно, не продлят вид на жительство.

Об этом заявил телеканалу "Настоящее время" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Сейчас в Латвии имеют ВНЖ около 10 тысяч россиян.

"Мы будем сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам", – сообщил министр.

Также он подчеркнул, что Латвия не будет принимать и укрывать россиян, которые покидают свою страну, пытаясь избежать мобилизации на войну в Украине.

"Эти люди – не против войны, которую Россия ведет в Украине, а против мобилизации, и это большая разница. Если вы считаете, что то, что сейчас творится в России, недопустимо – то выступайте против российской власти", - заявил Ринкевич.

По его словам, уезжают сейчас десятки тысяч россиян. И их прием для Латвии - в том числе вопрос безопасности.

"Если человек определяется, чей Крым, что происходит в Украине, его отношение к российской власти — это одно. Если человек просто убегает от мобилизации или живет здесь и продолжает пропаганду путинского режима — а есть и такие – то это другой случай. Так что я не считаю, что это шантаж или давление. Но то, что произошло 24 февраля 2022 года, жестко поменяло отношение к России", - сказал он.

Напомним, правительство страны также заявило о том, что Латвия не будет выдавать визы гражданам России, которые бегут от мобилизации.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

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