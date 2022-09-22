Сегодня сейм Латвии утвердил поправки в Иммиграционный закон республики, в соответствии с которым вводится запрет на выдачу новых долгосрочных рабочих виз для граждан РФ.

Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на пресс-службу парламента Латвии.

Как пишет портал, согласно новой редакции закона, россияне "больше не смогут получать долгосрочную рабочую визу сроком до одного года" в случае "наличия работы в Латвии", "права нахождения в республике в связи с работой в удаленном режиме на компанию, зарегистрированную в любой из стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития" (ОЭСР), а также если они зарегистрированы в качестве "самозанятого лица в стране-участнице ОЭСР".

"Фактически эта поправка означает, что новых работников из России Латвия не ждет", - уточняет Delfi.

Действие постоянных ВНЖ россиян в Латвии истечет 1 сентября 2023 года, основанием для их продления будет знание латышского языка.

Ранее также стало известно, что Латвия не будет выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, которые бегут от мобилизации. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, он объяснил такое решение соображениям безопасности.

Кроме того, мы писали, что Латвия ввела ограничение на пересечение латвийской границы для россиян с шенгенскими визами, что ранее анонсировалось. Решение вступило в силу 19 сентября.

Тем временем война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".