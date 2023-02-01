Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал приглашение на встречу с президентом США Джо Байденом, который в феврале приедет в Польшу.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Киеве, пишет "Укринформ".

"Что касается президента Соединенных Штатов - мы иногда встречаемся с ним. Но меня не приглашали в Польшу", - сказал Зеленский.

Сегодня польские СМИ сообщили, что Байден может провести встречу с Зеленским и Дудой в столице Польши Варшаве или в городе Жешув. В частности, сообщалось, что на встрече Зеленский представит мирный план, "и призовет к проведению международной конференции, посвященной Украине".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ездил впервые в США после вторжения России в Украину в декабре.

Ранее мы писали, что в Белом доме заявили, что Байден мог бы посетить Украину в подходящий момент, но пока не время.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.