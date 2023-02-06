Соединенные Штаты Америки имеют возможность изготовлять для Украины 12 танков за один месяц.

Об этом пишет Financial Times.

Сейчас компания-производитель General Dynamics ожидает указаний касательно приоритетности заказов, так как сотрудничает также с Тайванем и Польшей.

В частности, в General Dynamics ждут указания, будет ли производство для Украины приоритетным.

Также газета пишет, что Abrams нуждается в тщательном техобслуживании, танк нуждается в постоянной поставке большого количества запчастей из США и заправляется реактивным топливом, которое достать сложнее, чем дизельное.

Ранее Financial Times писала, что американские танки M1 Abrams, которые США пообещали передать нашей стране, меньше подходят для украинской армии, чем немецкие Leopard 2.

Также сообщалось, что член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что Украине потребуется до 700 танков для полного освобождения.

Между тем, по информации Spiegel, Запад пока готов передать Украине лишь 14 немецких танков Leopard.