Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свое первое фото с британским премьер-министром Риши Сунаком, с которым он встретился сегодня, 8 февраля, в Лондоне.

Соответствующий снимок появился в телеграм-канале президента.

Кроме того, Владимир Зеленский написал, что Британия одной из первых пришла на помощь Украине.

"И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию", - добавил президент.

Напомним, The Telegraph писал, что Владимир Зеленский направляется в Великобританию, чтобы посетить украинские войска, проходящие обучение в стране, и встретиться с премьером на Даунинг-стрит.

The Independent сообщала, что Зеленский выступит перед парламентом в Лондоне, также сегодня его примет король Карл III.

После этого Reuters сообщал со ссылкой на офис Риши Сунака, что Великобритания расширит подготовку украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев.

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