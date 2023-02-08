Самолет с Зеленским приземлился в Лондоне. Его встретил Риши Сунак. Фото
Днем в среду, 8 февраля, самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился в Лондоне. Также сегодня, в рамках поездки в Британию, украинского лидера примет король Карл III.
Об этом пишет The Independent.
Зеленский также выступит перед парламентом в Лондоне и понаблюдает за учениями, которые его войска проводят на британских военных базах.
Кроме того, президент уже встретился с британским премьером в Лондоне.
Судя по фото, которое также опубликовал Риши Сунак, премьер встретил президента в аэропорту.
Владимир Зеленский также публикует свое первое фото с Риши Сунаком в Лондоне.
Напомним, ранее Reuters сообщал со ссылкой на офис Риши Сунака, что Великобритания расширит подготовку украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев.
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