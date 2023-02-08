Днем в среду, 8 февраля, самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился в Лондоне. Также сегодня, в рамках поездки в Британию, украинского лидера примет король Карл III.

Об этом пишет The Independent.

Зеленский также выступит перед парламентом в Лондоне и понаблюдает за учениями, которые его войска проводят на британских военных базах.

Кроме того, президент уже встретился с британским премьером в Лондоне.

Судя по фото, которое также опубликовал Риши Сунак, премьер встретил президента в аэропорту.

Владимир Зеленский также публикует свое первое фото с Риши Сунаком в Лондоне.

Напомним, ранее Reuters сообщал со ссылкой на офис Риши Сунака, что Великобритания расширит подготовку украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев.

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