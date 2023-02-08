Сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с королём Великобритании Чарльзом III в Букингемском дворце.

Об этом сообщает Sky News.

Это первая встреча Зеленского с королем Чарльзом III.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прилетел в Лондон. У трапа его встретил премьер Британии Риши Сунак.

Зеленский опубликовал свое первое фото с британским премьер-министром Риши Сунаком. Поблагодарил Британию за поддержку Украины и написал, что Британия одной из первых пришла на помощь Украине.

Кроме того, The Telegraph писал, что Владимир Зеленский направляется в Великобританию, чтобы посетить украинские войска, проходящие обучение в стране, и встретиться с премьером на Даунинг-стрит.

Также президент Украины Владимир Зеленский выступил в Вестминстерском дворце перед депутатами обеих палат британского парламента.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях в Украине.