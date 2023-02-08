Сегодня, 8 февраля, самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился в Лондоне.

У трапа его встретил премьер Британии Риши Сунак. В соцсетях появилось видео встречи.

Сегодня Зеленский выступит перед парламентом в Лондоне и понаблюдает за учениями, которые его войска проводят на британских военных базах.

Также сегодня, в рамках поездки в Британию, украинского лидера примет король Карл III.

Ранее "Страна" писала, как Владимир Зеленский в Лондоне поблагодарил Британию за поддержку Украины. "Я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию", - написал президент.

Напомним, ранее Reuters сообщал со ссылкой на офис Риши Сунака, что Великобритания расширит подготовку украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне.

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