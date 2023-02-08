Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Британии, прибыл в Вестминстерский дворец, где он встретится с королем Великобритании Карлом III, как и анонсировалось ранее.

Об этом сообщает газета Evening Standard.

Видео президента в дворце публикуют телеграм-каналы.

Напомним, The Telegraph писал, что Владимир Зеленский направляется в Великобританию, чтобы посетить украинские войска, проходящие обучение в стране, и встретиться с премьером на Даунинг-стрит.

The Independent сообщала, что Зеленский выступит перед парламентом в Лондоне, также сегодня его примет король Карл III.

После этого Reuters сообщал со ссылкой на офис Риши Сунака, что Великобритания расширит подготовку украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев.

Сам Владимир Зеленский в Лондоне поблагодарил Британию за поддержку Украины.

Также мы публиковали видео, как самолет Зеленского прибыл в Британию, его встретил Риши Сунак.

Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне.

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