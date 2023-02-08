Канцлер Германии Олаф Шольц, который сегодня заявил, что не отправит подлодки и военные самолеты Украине, отправится в Париж с целью вечером встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает немецкое издание Ntv со ссылкой на источники.

Планируется, что Зеленский прибудет в Париж вечером, куда вылетит из Лондона.

В администрации Макрона журналистам подтвердили, что ждут сегодня вечером Зеленского в Елисейском дворце, сообщает французское издание BFMTV.

Напомним, сегодня стало известно о неанонсированном визите украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию. Он уже успел встретиться с премьером страны Риши Сунаком.

Также Зеленский выступил в Вестминстерском дворце, передал шлем украинского пилота и попросил авиацию. Он также вспомнил об активном участии Джонсона в поддержке украинского народа. После речи в британском парламенте Зеленский сегодня днем посетит и короля Чарльза III в Букингемском дворце.

В своих соцсетях Зеленский отметил, что хочет лично поблагодарить британцев за оказанную военную помощь Украине.