На Западе есть консенсус о том, что натовское вооружение в Украине не будет атаковать территорию России.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Bild.

На вопрос есть ли договоренность с Зеленским о том, что оружие Запада будет применяться только на территории Украины, и что Россия не будет атакована им на своей территории, Шольц ответил: "На этот счет существует консенсус".

Также, по его словам, война не даёт Украине "бонуса" при вступлении в Евросоюз.

"Требования одинаковы для всех", - заявил канцлер.

"Каждый кандидат должен соответствовать необходимым критериям, чтобы стать членом ЕС — это вопросы верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией", - добавил Шольц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Давосском форуме призвал союзников не медлить с поставками вооружений.



Война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

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