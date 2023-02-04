Федор Вениславский. Фото: "Слуга народа"

Украина готова бить по целям на российской территории, в том числе - и в Москве.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский в интервью Bild.

Тезис о том, что Украина должна воздержаться от таких ударов, он назвал "идеей из параллельного мира".

"Россия атакует мирные украинские города со своей территории, как и со стороны Беларуси. Являются ли места, где Россия хранит свои ракеты, законными военными целями? Конечно, без вопросов. Все военные объекты, с которых ведется война против Украины, являются законными военными целями", - объяснил свою позицию Вениславский.

О Москве он сказал: "Любой командный пункт в российской столице является законной военной целью. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы атаковать их".

Украина готова ударить по РФ

Ранее мы писали, что на днях министр обороны Украины Алексей Резников на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии заявил, что Украина готова дать гарантии, что дальнобойные ракеты не будут атаковать территорию РФ.

Также "Страна" рассказывала, что президент РФ Владимир Путин распорядился "ликвидировать возможность обстрелов" российской территории.

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