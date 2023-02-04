Украина готова бить по военным объектам на территории России, в том числе в Москве — Вениславский
Украина готова бить по целям на российской территории, в том числе - и в Москве.
Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский в интервью Bild.
Тезис о том, что Украина должна воздержаться от таких ударов, он назвал "идеей из параллельного мира".
"Россия атакует мирные украинские города со своей территории, как и со стороны Беларуси. Являются ли места, где Россия хранит свои ракеты, законными военными целями? Конечно, без вопросов. Все военные объекты, с которых ведется война против Украины, являются законными военными целями", - объяснил свою позицию Вениславский.
О Москве он сказал: "Любой командный пункт в российской столице является законной военной целью. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы атаковать их".
Ранее мы писали, что на днях министр обороны Украины Алексей Резников на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии заявил, что Украина готова дать гарантии, что дальнобойные ракеты не будут атаковать территорию РФ.
Также "Страна" рассказывала, что президент РФ Владимир Путин распорядился "ликвидировать возможность обстрелов" российской территории.