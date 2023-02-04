Китай предоставляет технологии, которые нужны Москве для ведения войны в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные российской таможни.

Таможенные отчеты, которые попали к журналистам, показывают, что китайские компании - как государственные, так и частные - являются "доминирующими экспортерами технологий двойного назначения" для российских фирм, находящихся под санкциями.

Например, китайская государственная оборонная компания Poly Technologies 31 августа 2022 года отгрузила "Рособоронэкспорту" навигационное оборудование для военно-транспортных вертолетов М-17.

Ранее в том же месяце китайская компания по производству электроники Fujian Nanan Baofeng Electronic Co. поставила "Рособоронэкспорту" через Узбекистан телескопическую антенну для военной машины RB-531BE, которая используется для создания помех связи.

24 октября прошлого года китайская авиастроительная компания AVIC International Holding Corp. отгрузила одной из "дочек" "Ростеха" детали для истребителей Су-35 на сумму 1,2 миллиона долларов.

Компания China Taly Aviation Technologies Corp, которая снабжает Департамент оборудования ВВС Китая, прислала детали производителю ракет "Алмаз Антей" - для использования в мобильной радиолокационной установке 96Л6Е. Это радар для обнаружения вражеских истребителей, ракет и беспилотников зенитно-ракетной системы С-400.

Также зафиксированы поставки китайских квадрокоптеров DJI в Россию после введения санкций. Российские силы используют эти дроны для наблюдения за украинскими войсками и целеуказания. Некоторые из этих дронов доставляются напрямую китайским ритейлером российским дистрибьюторам, а другие проходят транзитом через Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что сближение России и Китая представляет угрозу для Азии и Европы.

Ранее мы писали, что администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность Пекину по поводу нелетальной помощи китайских компаний в военных действиях России.