В 2022 году Россия значительно увеличила импорт чипов Этот показатель превысил довоенный.

Об этом говорится в отчете Фонда "Свободная Россия" относительно эффективности санкций США против РФ.

Стоимость импорта чипов выросла с $1,8 млрд за январь-сентябрь 2021 года до $2,45 млрд за тот же период в прошлом году. Также РФ импортировала беспилотники и комплектующие.

Согласно отчету, несмотря на санкции, РФ не только продлила импорт полупроводников, но и существенно расширила его.

В частности, РФ продолжала импортировать БПЛА и комплектующие к ним, а также двигатели, в том числе из Китая.

Ранее в ГУР Минобороны назвали 13 иностранных компаний-производителей чипов, которые РФ использует для своих ракет.

Также сообщалось, что Bloomberg писало, что РФ могла получать микрочипы для военных целей из импортных стиральных машин и холодильников.

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