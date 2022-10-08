Администрация Джо Байдена ограничила продажу Китаю сверхмощных чипов для вычислений, связанных с искусственным интеллектом, оборудования для их производства и еще ряда полупроводниковых технологий.

Как сообщает ВВС, новые санкции касаются не только продукции американских компаний, но и всех чипов в мире, произведенных с применением американских технологий или оборудования.

Эксперты говорят, что столь масштабных ограничений в отношении Китая США не вводили с 1990-х годов.

Санкции, которые ввело министерство торговли США, касаются в первую очередь графических плат, которые применяются в суперкомпьютерах и в частности для ускорения программ искусственного интеллекта.

Производителям попавших под ограничения технологий для работы с китайскими компаниями теперь необходимо будет получать особую экспортную лицензию. В правительстве говорят, что большинство заявок на такие лицензии будут отклоняться.

Кроме того, санкции запрещают производителям экспортировать чипы для ИИ-вычислений, если они произведены на американском оборудовании или с использованием разработанного в США программного обеспечения.

Это касается всех зарегистрированных в США компаний, где бы они ни находились. Запрещена также продажа Китаю оборудования для производства таких чипов.

Еще одно новое правило запрещает американским ученым помогать Китаю разрабатывать новые полупроводниковые технологии.

Отдельным пунктом запрещается продажа более широкого спектра полупроводниковых технологий (в том числе, возможно, и обычных логических чипов) 28 китайским компаниям из американского черного списка.

"Наши действия помогут укрепить национальную безопасность и интересы США в мировой политике, в то же время дав ясный сигнал: лидерство США в сфере технологий ставит целью не только инновации, но и защиту ценностей", - прокомментировала новые санкции заместитель главы американского ведомства Теа Розман Кендлер.

Ранее Китай назвал США инициатором и главным зачинщиком войны в Украине.

А западные СМИ писали, что Россия, Китай и Иран постепенно объединяются против США.