Соединенные Штаты, которые весной планировали усилить военное присутствие в Арктике, обнародовали новую стратегию относительно этого региона. Документ предусматривает усиление соперничества с Россией и Китаем в стратегическом для Вашингтон регионе.

Стратегию представил Белый дом.

В пресс-релизе заявляется, что Соединенные Штаты — арктическая нация, которая "прививает ответственность за управление и защиту" Арктики, где проживают более четырех миллионов человек, имеются обширные природные ресурсы и уникальные экосистемы.

В новой национальной стратегии для Арктического региона сформулирована позитивная повестка дня США на следующие десять лет, направленная на реализацию стремления к "мирному, стабильному, процветающему арктическому региону". Стратегия является обновлением предыдущей стратегии 2013 года, "более оперативно решает климатический кризис и направляет новые инвестиции в устойчивое развитие для улучшения условий жизни жителей Арктики при сохранении окружающей среды. Она также объясняет растущую стратегическую конкуренцию в Арктике, "усугубленную неспровоцированной войной России в Украине и активными усилиями Китайской Народной Республики по укреплению влияния в регионе". Стратегия направлена на то, чтобы США "могли эффективно конкурировать и справляться с напряженностью".

США будут продвигать свои интересы в Арктике по четырем принципам:

безопасность - сдерживание угроз территории США и их союзникам, усиление защиты их интересов в Арктике;

защита окружающей среды - сотрудничество с населением Аляски для повышения устойчивости к последствиям изменения климата, работа над сокращением выбросов в Арктике;

устойчивое экономическое развитие - улучшение условий жизни на Аляске, в том числе для ее коренных жителей, путем инвестирования в инфраструктуру, улучшения доступа к услугам и поддержки растущих секторов экономики;

международное сотрудничество и управление - поддержка институтов арктического сотрудничества, включая Арктический совет.

"Эта стратегия призвана служить основой для подхода правительства США к решению возникающих проблем и возможностей в Арктике", - сказано на сайте Белого дома.

Также стратегия предусматривает углубление сотрудничества США с Канадой, Данией (включая Гренландию), Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией.

Ранее "Страна" сообщала, что в сентябре Россия провела военные учения "Умка-2022" в восточной части Северного Ледовитого океана — неподалеку от Аляски.

Также мы писали, что НАТО воспринимает как стратегический вызов наращивание Россией военной мощи в Арктике.