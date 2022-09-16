Россия сегодня, 16 сентября, начала военные учения "Умка-2022" в восточной части Северного Ледовитого океана — неподалеку от Аляски.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Заявлено, что Москва проверяет "способность и готовность России защищать российскую Арктику военными средствами".

В рамках учений атомные подводные лодки "Омск" и "Новосибирск" провели пуски противокорабельных крылатых ракет из Чукотского моря. Утверждается, что снаряды поразили цели на расстоянии 400 километров.

Также РФ сымитировала удары из берегового ракетного комплекса "Бастион" по морским целям на расстоянии 300 километров от Чукотского полуострова.

Напомним, что буквально на днях завершились военные учения России и Беларуси вблизи украинской границы.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.